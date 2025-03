Rockland Festival cierra su cartel con The Black Keys, Fantastic Negrito y más

Nueva edición de Rockland Festival, que regresa a Santo Domingo de La Calzada (La Rioja) los próximos 18, 19 y 20 de julio. Un evento que continúa asentándose como una de las citas obligatorias del verano festivalero y más con un cartel plagado de grandes bandas de rock.

El evento cierra su cartel con The Black Keys, Marcus King, Fantastic Negrito, Girlband! y Warmduscher que se suman a artistas ya confirmados como Iggy Pop, Sex Pistols (con Frank Carter), Jet o Wolfmother.

Junto a ellos, un buen número de imperdibles como Wolfmother, Refused, The War and Treaty, Deadletter, The K’s, Los Zigarros, Morgan, Alcalá Norte, Battlesnake, Delirium Tremens, Pil.T., Kira Mac, The Flying Rebollos, Ciclonautas, Linaje, Rienda Suelta y Tobogán.

Así queda el cartel de Rockland Festival

Las entradas están disponibles en su web oficial.