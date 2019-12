Rod Stewart celebra sus 50 años de carrera con un disco sinfónico

Sir Rod Stewart (nombrado caballero en 2016) celebra 50 años como solista este año. El legendario cantante y compositor es uno de los artistas más exitosos de todos los tiempos, con más de 250 millones de discos vendidos en todo el mundo durante una carrera estelar que incluye nueve álbumes #1 y 26 singles Top10 en el Reino Unido, además de 17 álbumes en el Top 10 y 16 sencillos en el Top10 de Estados Unidos.

Rhino honrará al legendario músico con un nuevo álbum que permite a sus fans escuchar los éxitos más destacados de Stewart como nunca antes se habían oído.

You’re In My Heart: Rod Stewart With The Royal Philharmonic Orchestra combina las grabaciones originales vocales de sus canciones más populares con los nuevos arreglos interpretados por la Royal Philharmonic Orchestra. El resultado es un registro atemporal que conserva toda la fuerza, el alma y la pasión que han alimentado el legado de Stewart desde sus inicios.

El álbum también presenta una nueva versión de la exitosa canción “It Takes Two” con Robbie Williams, y una nueva canción inédita de Rod Stewart “Stop Loving Her Today”. El álbum está disponible en formatos 1CD y 2CD, edición en la que presenta los arreglos orquestales completos. La música también estará disponible para descarga digital y a través de servicios de streaming.

Producido por Trevor Horn, You’re In My Heart incluye nuevas versiones orquestales de los éxitos n.°1 de Stewart en Reino Unido: “Sailing”, “I Don’t Want To Talk About It” y “The First Cut Is The Deepest”. La colección también presenta versiones de “Maggie May” y “Reason To Believe”, canciones que encabezaron las listas tanto en Reino Unido como en los Estados Unidos en 1971.

You’re In My Heart está repleto de las canciones más populares de Stewart, incluidas las versiones de los 10 éxitos principales del Reino Unido: “Tonight’s The Night (Gonna Be Alright) (éxito n.°1 en Estados Unidos),”The Killing of Georgie (Parte 1 y II)”, “You’re In My Heart (The Final Acclaim),” “I Was Only Joking,” “What Am I Gonna Do (I’m So In Love With You),” “Every Beat Of My Heart,” “Downtown Train,” “Rhythm Of My Heart” y una versión de Tom Waits “Tom Traubert’s Blues (Waltzing Matilda)”.

Junto a estos éxitos de Stewart encontramos los favoritos de sus fans, como: “Young Turks”, “Forever Young”, “If We Fall In Love Tonight”, una versión de “Handbags And Gladrags” de su álbum acústico multiplatino, Unplugged … y Seated y “Stay With Me”, un éxito entre los 40 mejores que grabó con The Faces en 1971.

Tras una gira triunfal de estadios que llevó a cabo este verano, el lanzamiento de You’re In My Heart coincide con la continuación de la gira más grande de Rod Stewart en el Reino Unido. Además, regresa al Caesars Palace en Las Vegas, y ofrecerá un espectáculo en septiembre en The Hollywood Bowl en una reunión histórica junto a su ex compañero de banda Jeff Beck.