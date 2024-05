Romy lanza el nuevo sencillo ‘Always Forever’

Romy vuelve tras el que ha sido su esperado disco de debut, Mid Air, que ha sido concebido con la ayuda de Fred again… y Stuart Price, así como con su compañero en the XX Jamie xx. Un álbum que aborda temas de amor, duelo, relaciones, identidad y sexualidad, siendo una carta de amor a los clubes queer donde la cantante encontró comunidad y conexión.

Su nuevo sencillo es «Always Forever», estrenada en el Festival Ceremonia de la Ciudad de México. Construida sobre una interpolación del icónico éxito de Donna Lewis de 1996 «I Love You Always Forever» y grabada con el coproductor de Mid Air, Fred again…, es una pieza alegre de pop extático que ve a Romy reclamando una canción del verano.

Para el video de «Always Forever» se asoció con la aclamada directora y cineasta Charlotte Wells.

Escucha ‘Always Forever’ de Romy