Romy cierra la etapa Mid Air con el single ‘Love Who You Love’

Romy cierra el capítulo de su aclamado debut Mid Air con “Love Who You Love”, un nuevo sencillo y videoclip dirigido por su pareja Vic Lentaigne que llega poco antes de la que será la esperada vuelta de The xx.

Producido junto a BloodPop y Jamie xx, el tema actúa como una declaración de amor y libertad queer, reivindicando la visibilidad y la resiliencia de la comunidad LGBTQ+. Según la propia Romy: «Mi nueva canción Love Who You Love es una canción de amor orgullosamente queer. También fue muy importante para mí reconocer que el mundo SIGUE siendo un lugar tan desafiante para que muchos de nosotros mostremos nuestro amor abiertamente en la comunidad LGBTQ+.

En reacción a eso, quería escribir una canción que no solo celebrara y elevara el amor, sino que también llamara al cambio. La historia de resiliencia y unión frente a desafíos increíbles dentro de la comunidad es muy poderosa. Personalmente, encontrar amigos, familiares y personas a las que admiro y de las que aprendo a través de clubes queer me ha hecho sentir mucho menos sola y más valiente en muchos aspectos de la vida. Estas experiencias y las personas que he conocido continúan siendo muy inspiradoras para la música que estoy haciendo y esta canción pretende ser una carta de amor de visibilidad y orgullo. Nadie puede quitarte el amor que sientes, es tuyo.»

Escucha ‘Love Who You Love’ de Romy