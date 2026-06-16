Conexiones MZK: Especial The Queen is Dead de The Smiths

Un 16 de junio de 1986 veía la luz The Queen Is Dead, considerado uno de los mejores álbumes de todos los tiempos y tercer trabajo de The Smiths. Con él no solo tocaron techo creativo, sino que demostraron que su música podía expandirse hacia otros géneros y sonidos sin perder un ápice de su genialidad.

Este disco no solo ha quedado en la historia como uno de los más vigentes y necesarios, sino que se ha convertido en toda una referencia para múltiples de bandas inspirados en él. Hoy en Muzikalia queremos sumarnos a los fastos de celebración con una edición especial de nuestro podcast Conexiones, el programa de radio en el que todos los temas que suenan están relacionados entre sí.

Hablaremos del disco en profundidad y escucharemos todas sus canciones en formatos diferentes a los originales, además de sus caras B. Para ello recurriemos a tomas alternativas o directos. Así que ya lo sabes, dale al play y sumérgete en el universo creado por Morrissey/Marr para su cima compositiva:

Especial The Queen Is Dead de The Smiths

Escúchalo en Amazon Music Unlimited.

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