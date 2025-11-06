Ryli – Come And Get Me (Dandy Boy Records)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Desde California nos llega el primer largo de la banda Ryli compuesta, en un primer momento, por los amigos Yea-Ming Chen a la voz principal y el guitarrista Rob Good, al que posteriormente se unieron a su sección rítmica el batería Luke Robbins e Ian McBrayer al bajo. Una formación clásica para aportar una bonita colección de canciones que miran al pasado teniendo en las armonías una de sus mejores bazas.

No son nuevos en esto: Yea-Ming Chen y Robbins tienen un proyecto bajo el nombre de Yea-Ming and The Rumours, mientras que McBrayer hace lo propio en Healing Potpourri. Todos estos grupos también inciden en sonidos noventeros que a su vez bebieron de la psicodelia de los sesenta, con impetuosa ejecución y estribillos radiantes.

No encontrarán grandes innovaciones en Come And Get Me (Dandy Boy Records, 2025) pero ojalá todo el pop clásico que escuchamos tuviera estos mimbres. Estupendos ecos a la Velvet Underground esculpen “Downtown” con destellos que también podríamos buscarlos en las producciones de Phil Spector. “Medicine Speed” tiene preciosos tintineos de guitarra y la energía necesaria para convertirse en una de esas canciones que te atrapan sin remedio. Jangle pop de muchos quilates.

La robusta seccion ritmica funciona perfectamente engrasada a lo largo del disco: “Bad July” podría pasar por una cara B de Yo La Tengo, la batería marca el compás de “Break” con guiños al sonido Paisley Underground, “Silent Colors” es una preciosa balada que se acerca al sonido de los primeros The Pains Of Being Pure At Heart con aromas sixties, algo de The Smiths se arremolina entre los punteos de guitarra de “Friend Collector”, y en “Careful” pisan el freno para regalarnos una tonada con ambiente fronterizo para pasar todos los días que nos restan entre vinos y rosas.

Escucha Ryli – Come And Get Me