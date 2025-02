Sabrina Carpenter comparte single con Dolly Parton

Sabrina Carpenter ha sido uno de los nombres de 2024, gracias a un álbum como Short n’ Sweet (Island Records), uno de los mejores discos internacionales del año, tal y como destacamos en nuestro reciente especial.

Un trabajo que ha arrasado en las plataformas de streaming, convirtiéndose en la artista más escuchada de la semana en Spotify. Además, las doce canciones del álbum se han colocado en el Top 20 de Spotify en EE.UU. y en el Top 40 del Top 200 mundial de Spotify. Además, todas las canciones debutaron y siguen en el Top 40 de Apple Music y en el Top 15 de Apple Pop, mientras que “Taste” se sitúa en el # 1 de la lista general de canciones de Apple Music y en el # 1 de Apple Pop, la canción también ha alcanzado el # 1 en la lista de Spotify USA, destronando a “Please Please Please”, previo éxito de la propia Sabrina.

El disco le hizo ganar dos premios Grammy recientemente: Mejor interpretación pop solista («Espresso«) y Mejor álbum vocal pop (Short n’ Sweet).

Ahora lo edita en una versión ampliada con interesantes extras. Por un lado incluye una versión de esa «Please Please Please» junto a la legendaria Dolly Parton, y aparte suma cuatro nuevas canciones: «15 Minutes», «Couldn’t Make It Any Harder», «Busy Woman» y «Bad Reviews».

Sabrina Carpenter actuará en la próxima edición de Primavera Sound, encabezando el festival junto a las otras dos mujeres del momento, Charli XCX y Chappell Roan.

Escucha ‘Please Please Please’ ft Dolly Parton