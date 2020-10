Sade recopila su carrera en la caja ‘This Far’

Sade publica hoy una caja recopilatoria muy especial titulada This Far. Ya a la venta en todo el mundo, incluye versiones remasterizadas de todos sus álbumes de estudio publicados hasta la fecha en vinilo negro puro de 180 gramos. Esta caja recopilatoria ofrece la primera colección completa de sus trabajos de estudio hasta el día de hoy. Los seis álbumes publicados por la banda —Diamond Life (1984), Promise (1985), Stronger Than Pride (1988), Love Deluxe (1992),Lovers Rock (2000) y Soldier Of Love (2010)— se presentan en una caja blanca con un acabado elegante y de primera calidad.

La banda al completo —Sade (voz), Stuart Matthewman (saxo/guitarra), Andrew Hale (teclado), y Paul Spencer Denman (bajo)— ha colaborado estrechamente en el proceso, pasando tiempo en los estudios Abbey Road junto al admirado ingeniero de masterización Miles Showell y el coproductor de la banda desde hace mucho tiempo, Mike Pela.

Aunque el título de la colección, This Far, sugiere que es posible que el trabajo de estudio de la banda aún no haya terminado, este nuevo lanzamiento coleccionable reúne un material que anteriormente era difícil de conseguir en su formato original.