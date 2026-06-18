Mojave 3 anuncian una caja con todos sus discos remasterizados

Formados en 1995 por los exmiembros de Slowdive Neil Halstead y Rachel Goswell junto al batería Ian McCutcheon, Mojave 3 surgieron como una reacción al sonido envolvente de su grupo anterior, apostando por composiciones acústicas, íntimas y centradas en las armonías vocales.

Desde el folk y el country crepuscular de Ask Me Tomorrow hasta la luminosidad indie rock de Puzzles Like You, la banda fue ampliando progresivamente su paleta sonora, incorporando elementos electrónicos y arreglos más ambiciosos.

Treinta años después de su nacimiento, Mojave 3 verá reeditada por completo su discografía el próximo 24 de julio. Los cinco álbumes publicados por la banda para 4AD —Ask Me Tomorrow (1995), Out of Tune (1998), Excuses For Travellers (2000), Spoon and Rafter (2003) y Puzzles Like You (2006)— regresarán remasterizados en Abbey Road y estarán disponibles en formatos digital, CD y vinilo.

Además, se lanzará una edición especial exclusiva de 4AD que reunirá los cinco discos en vinilo transparente junto a una lámina conmemorativa. La reedición del debut incluirá también un rediseño de su portada original a partir de fotografías de Colin Gray.