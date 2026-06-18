Los Enemigos comparten otro tema de su nuevo disco, 'Miss Dinamarca'

Los Enemigos están de vuelta con Canciones Chulas, disco que verá la luz el próximo mes de octubre, con el que darán continuidad seis años después, a Bestieza (2020).

Los de Josele Santiago autor de la reciente autobiografía Desde el Jergón, Fino Oyonarte, Chema “Animal” Pérez y David Krahe, tendrán disco como decimos el próximo otoño y será publicado por el sello Mushroom Pillow, tras más de dos décadas de autogestión.

Fieles a su identidad, Los Enemigos reivindican la esencia que emana de obras capitales como La vida mata, La cuenta atrás o Nada: canciones directas, cargadas de ironía, crudeza y un imaginario muy ligado al Madrid que les vio surgir como banda clave entre el final de la Movida y la eclosión alternativa de los noventa.

Tras «Canciones Chulas» llega un nuevo adelanto del álbum, «Miss Dinamarca».

Escucha ‘Miss Dinamarca’ de Los Enemigos

Próximos conciertos de Los Enemigos

19 de junio de 2026 — Azkena Rock Fest (Vitoria-Gasteiz)

20 de junio de 2026 — Antorchas Festival (Albacete)

8 de julio de 2026 — Area 12 (Alicante)

11 de julio de 2026 — Rock in Río Tea (Ponteareas, Pontevedra)

12 de noviembre de 2026 — Sala Moon (Valencia)

20 de noviembre de 2026 — Sala Capitol (Santiago de Compostela)

8 de enero de 2027 — Sala Apolo (Barcelona)

15 de enero de 2027 — Santana 27 (Negufest) (Bilbao)

16 de enero de 2027 — Sala Oasis (Zaragoza)

23 de enero de 2027 — La Riviera (Madrid)

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