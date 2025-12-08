Se acerca el debut de la asturiana Rita Ojanguren

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

La asturiana Rita Ojanguren se dio a conocer colaborando con artistas como Rodrigo Cuevas, Héctor Tuya, Tigra o Gente Terrible, y ahora llega el momento centrarse en su carrera en solitario.

El próximo 2026 llegará un disco de debut del que ya había presentado “Todas estas flores” y que se suma a una serie de singles y EPs que han ido llegando desde 2021. Ahora completa con “Parecer paloma”, un segundo adelanto que confirma la personalidad híbrida y sensible con la que está construyendo su disco.

El tema mezcla canción de autor, chacarera y jazz-pop, y funciona como una suerte de declaración íntima donde la artista ovetense enumera deseos que no pasan por lo material, sino por aquello que nutre el ánimo: afectos, calma, baile y un modo propio de estar en el mundo. La canción amplía el registro ya esbozado en “Todas estas flores” y reafirma su capacidad para moverse con naturalidad entre distintas tradiciones musicales.

