Se acerca el debut de Ouineta, que presenta ‘Tai Chi’

Ouineta apareció en 2024 como una de las propuestas más atractivass la escena emergente catalana de la que te hemos ido dando cuenta en nuestra sección emergente. Un proyecto inspirado en la cultura urbana y los iconos pop dosmileros, mientras desafía los límites de su imaginario a través de una mirada despreocupada e irónica.

Tras una serie de sencillos, recorrer escenarios como el VIDA, Sónar, Itaca o Embassat o colaborar con artistas como Jimena Amarillo o Júlia Colom, lanzará su primer disco el próximo mes: Ouineta Verificada. Tras «La Roda«, llega su último adelanto es “Tai Chi”, producido por Juan Feduchi, un dembow que es todo un artefacto pop incisivo, diseñado para activar el cuerpo sin pedir permiso.

Lejos de acomodarse en fórmulas previsibles, la artista afila su propuesta y la lleva hacia un terreno más inmediato, donde lo rítmico y lo performativo conviven con una vocación claramente contemporánea. El lanzamiento llega acompañado de un videoclip dirigido por Daniel2000, realizador vinculado a nombres como Amaia o Mainline Magic Orchestra, que expande el imaginario visual de Ouineta mediante un collage surrealista de imágenes fragmentadas y narrativas imprevisibles.

Escucha ‘Tai Chi’ de Ouineta

Próximos conciertos de Ouineta

10 ABR | BARCELONA – RAZZMATAZZ 2 [ Tickets ]

16 ABR | MADRID – SALA B [ Tickets ]