Patronato

Se acerca el debut de Patronato con 'De vacaciones'

Patronato sigue calentando motores para su esperado álbum debut con el lanzamiento de su nuevo single, «De vacaciones», un tema que llega en pleno verano para celebrar la época más esperada del año.

El quinteto madrileño, formado por músicos con amplia trayectoria en el underground de la capital, ultima ya las once canciones que compondrán su primer trabajo, previsto para publicarse próximamente a través del sello Mushroom Pillow.

Su sonido, que transita entre el powerpop y el shoegaze, destaca por fusionar el costumbrismo pop de proyectos como La Bien Querida con distorsiones y reverberaciones meticulosamente controladas por Carlos Hernández Nombela, ingeniero de sonido responsable de bandas como Carolina Durante o Triángulo de Amor Bizarro. «De vacaciones» es el segundo adelanto de su disco, tras la anterior «Milagritos».

A pesar de su corta trayectoria, Patronato ya ha pisado salas madrileñas —el pasado año abrieron para Fin del Mundo— y festivales como el Contempopranea, donde en 2025 se alzaron con el premio al Grupo Revelación Nacional.

Escucha ‘De vacaciones’ de Patronato

Próximos conciertos de Patronato

24 Jul. Centolo Weekender, Segovia
22 Ago. Contempopránea (Fiesta 30 Aniversario), Alburquerque
29 Ago. Cuevas del Valle, Ávila

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