Deafheaven
Se acerca la esperadísima visita a España de los imprescindibles Deafheaven

Raúl del Olmo

Si hay una banda que este año ha publicado un disco capaz de reconciliar a su audiencia por todo lo alto, es el que nos ha regalado el quinteto estadounidense Deafheaven. Su extremo.

Visceral e intenso blackgaze ha alcanzado auténticas cotas de excelencia con el sólido Lonely People With Power (25).

Ahora toca disfrutar de su arrasador y excelso directo en dos citas próximas por España.

Toma nota de las fechas de Deafheaven

20 noviembre, Barcelona, Sala Apolo, Entradas.

21 noviembre, Madrid, Sala Mon, Entradas

 

 

