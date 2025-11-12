Se acerca la esperadísima visita a España de los imprescindibles Deafheaven
Si hay una banda que este año ha publicado un disco capaz de reconciliar a su audiencia por todo lo alto, es el que nos ha regalado el quinteto estadounidense Deafheaven. Su extremo.
Visceral e intenso blackgaze ha alcanzado auténticas cotas de excelencia con el sólido Lonely People With Power (25).
Ahora toca disfrutar de su arrasador y excelso directo en dos citas próximas por España.
Toma nota de las fechas de Deafheaven
20 noviembre, Barcelona, Sala Apolo, Entradas.
21 noviembre, Madrid, Sala Mon, Entradas