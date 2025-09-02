Lo último:
Buzz Kull
Noticia

Se aproxima la gira española de Buzz Kull

Raúl del Olmo

Los seguidores de los sonidos oscuros, más concretamente del darkwave y el EBM contemporáneo tienen en la figura de Buzz Kull uno de sus máximos referentes actuales.

El artista australiano pasará por la península para ofrecer dos conciertos en los que defenderá la evolución de su sonido conseguida en su consistente e industrioso último trabajo hasta la fecha, Fascination (22). Las fechas a retener son las siguientes:

18 de septiembre, Madrid, Sala Spekta Entradas aquí.

19 de septiembre, Barcelona, Sala Laut. Entradas aquí

 

