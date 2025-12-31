Se estrena nueva revista, Cosas Bellas por las que matar

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Hace pocos días se ponía en circulación una nueva iniciativa editorial que hará las delicias a todas las que amamos la cultura pop y sus aledaños, la revista Cosas Bellas por las que matar. Con una portada en la que se toma prestada una obra de Linder Sterling sobre un fondo amarillo llamativo y unos caracteres de letra bien visibles, este proyecto de divulgación cultural viene de la mano de Carmen Torreblanca con la ayuda de Nadal Suau.

Al habla con Carmen, y a la pregunta de cómo surgió la idea de publicar este artefacto, me comenta: “En realidad llevaba tiempo queriendo escribir. Durante años he ido lanzando cápsulas en forma de posts y stories en las redes, y mucha gente me animaba a crear alguna publicación que me permitiera dar rienda suelta a algunos temas que me interesan: cultura popular, libros, música, etc. Al principio todo tenía un aire más fanzinero, pero con el paso del tiempo fue adquiriendo la consistencia de un libro híbrido, con espíritu underground.

Considero importante mantener una referencia más marginal en un mundo donde todo está absolutamente sobreproducido, pulido, y los productos aparecen excesivamente codificados, Quería trasladar al papel la intersección de múltiples intereses, oscilar entre el pop, el punk y la literatura. El tema escogido –Grupis, fans y musas– es, en realidad, una excusa para recorrer un amplio espectro cultural, sin reglas…”

Marginalidad y underground

Estilo mutante, marginalidad y underground son algunas de las consignas que abandera esta publicación, y que es tan caro de ver en una actualidad tan dada a la estandarización de una oferta ramplona. En estas páginas podemos disfrutar de una maquetación excelente, gran calidad en las reproducciones gráficas, y textos escritos desde el apasionamiento crítico. Desfilan por estas páginas satinadas desde la figura siempre misteriosa de Nico desde el filtro de Mariana Enriquez hasta una carta de fan fatal a Lawrence escrita por Luis Costa; del pop esquelético de las Marine Girls visto desde la perspectiva de Jaime Guardamino a recordar la figura tan relevante en la cultura rock como es Bertha Yebra de la que se acuerda con cariño Lily Palmer; Grace Morales hace una panorámica del fenómeno fan, mientras que Rafa Cervera radiografía a Lydia Lunch entre otros artículos.

El primer número tiene como título -ya lo avanzaba más arriba Torreblanca– “Grupis, Fans y Musas”, y es, según de nuevo por su editora: “Cosas bellas es un formato libre sujeto a la mutabilidad y a la magia, como la vida misma”, con lo que su periodicidad es un misterio, aunque siempre dependerá de la acogida por parte de sus posibles lectores.

De momento se puede comprar en librerías en Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca, o pidiéndosela directamente a Carmen a través de su perfil de IG @soy_carmencita_whitetower.

¡Larga vida a las Cosas Bellas por las que matar!