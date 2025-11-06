Segunda edición del festival Santuario, con Escape With Romeo, The Danse Society, KMFDM y más
La segunda edición del Santuario Festival (entradas aquí) volverá a convertir la Sala Groove de Pinto (Madrid) en un auténtico templo de los sonidos oscuros el 15 de noviembre de 2025. Organizado por Fantaxtik Events, el encuentro amplía su propuesta con dos escenarios y una maratón sonora que se extenderá desde las cinco de la tarde hasta el amanecer. En el escenario principal, el cartel rinde tributo a la historia y evolución del post-punk, el darkwave y la electrónica industrial: The Danse Society, The Rose Of Avalanche y Merciful Nuns marcarán la primera parte de la jornada, antes de que el pulso electrónico tome el mando con In Strict Confidence, KMFDM y Combichrist como tríada central. La madrugada quedará en manos del romanticismo sombrío de Escape With Romeo, la épica de Theatre Of Hate y el cierre contundente del productor berlinés Ancient Methods, referencia del techno más oscuro y ritual.
El Escenario 2 servirá de contrapunto con una programación más experimental y de club, reforzando la identidad underground del festival. DJ Miguel El Baile abrirá la velada antes de que 0.U.T, Lust For Youth y Blind Delon traigan su mezcla de melancolía synthpop y pulsaciones EBM. En la franja nocturna, Decline and Fall, Divine Shade y Malefixio mantendrán la tensión con directos de alto voltaje, seguidos por Eden Synthetic Corps y Azote Mental, mientras David El Niño tomará el relevo para cerrar la pista con un set extendido hasta el amanecer. Con esta segunda edición, Santuario confirma su papel como uno de los festivales más especializados y ambiciosos del panorama dark-electrónico europeo, combinando leyendas y nuevas corrientes en una misma liturgia nocturna.
Toma nota de los horarios de Santuario
Escenario 1
17.30 – 18.15 The Danse Society
18.45 – 19.30 The Rose Of Avalanche
20.00 – 21.00 Merciful Nuns
21.30 – 22.30 In Strict Confidence
23.00 – 00.00 KMFDM
00.30 – 01.30 Combichrist
02.00 – 03.00 Escape With Romeo
03.30 – 04.30 Theatre Of Hate
04.30 – 06.00 Ancient Methods
Escenario 2
17.00 – 18.00 DJ Miguel El Baile
18.10 – 18.50 0.U.T
19.20 – 20.15 Lust For Youth
20.45 – 21.30 Blind Delon
22.00 – 22.45 Decline and Fall
23.15 – 00.00 Divine Shade
00.30 – 01.00 Malefixio
01.30 – 02.00 Eden Synthetic Corps
02.30 – 03.00 Azote Mental
03.00 – 04.30 David El Niño
Entradas para Santuario
Las entradas están disponibles desde 59€ en este enlace.