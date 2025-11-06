Segunda edición del festival Santuario, con Escape With Romeo, The Danse Society, KMFDM y más

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

La segunda edición del Santuario Festival (entradas aquí) volverá a convertir la Sala Groove de Pinto (Madrid) en un auténtico templo de los sonidos oscuros el 15 de noviembre de 2025. Organizado por Fantaxtik Events, el encuentro amplía su propuesta con dos escenarios y una maratón sonora que se extenderá desde las cinco de la tarde hasta el amanecer. En el escenario principal, el cartel rinde tributo a la historia y evolución del post-punk, el darkwave y la electrónica industrial: The Danse Society, The Rose Of Avalanche y Merciful Nuns marcarán la primera parte de la jornada, antes de que el pulso electrónico tome el mando con In Strict Confidence, KMFDM y Combichrist como tríada central. La madrugada quedará en manos del romanticismo sombrío de Escape With Romeo, la épica de Theatre Of Hate y el cierre contundente del productor berlinés Ancient Methods, referencia del techno más oscuro y ritual.

El Escenario 2 servirá de contrapunto con una programación más experimental y de club, reforzando la identidad underground del festival. DJ Miguel El Baile abrirá la velada antes de que 0.U.T, Lust For Youth y Blind Delon traigan su mezcla de melancolía synthpop y pulsaciones EBM. En la franja nocturna, Decline and Fall, Divine Shade y Malefixio mantendrán la tensión con directos de alto voltaje, seguidos por Eden Synthetic Corps y Azote Mental, mientras David El Niño tomará el relevo para cerrar la pista con un set extendido hasta el amanecer. Con esta segunda edición, Santuario confirma su papel como uno de los festivales más especializados y ambiciosos del panorama dark-electrónico europeo, combinando leyendas y nuevas corrientes en una misma liturgia nocturna.

Toma nota de los horarios de Santuario

Escenario 1

17.30 – 18.15 The Danse Society

18.45 – 19.30 The Rose Of Avalanche

20.00 – 21.00 Merciful Nuns

21.30 – 22.30 In Strict Confidence

23.00 – 00.00 KMFDM

00.30 – 01.30 Combichrist

02.00 – 03.00 Escape With Romeo

03.30 – 04.30 Theatre Of Hate

04.30 – 06.00 Ancient Methods

Escenario 2

17.00 – 18.00 DJ Miguel El Baile

18.10 – 18.50 0.U.T

19.20 – 20.15 Lust For Youth

20.45 – 21.30 Blind Delon

22.00 – 22.45 Decline and Fall

23.15 – 00.00 Divine Shade

00.30 – 01.00 Malefixio

01.30 – 02.00 Eden Synthetic Corps

02.30 – 03.00 Azote Mental

03.00 – 04.30 David El Niño

Entradas para Santuario

Las entradas están disponibles desde 59€ en este enlace.