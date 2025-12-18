Segundo disco de Tavo Castillo, icono del rock peruano

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Tavo Castillo es una figura central para entender la historia musical contemporánea de Perú. Fundador de la banda Frágil, moldeó a lo largo de más de cuatro décadas el sonido del rock progresivo con una sensibilidad única. Su influencia en el país es profunda. Con Apus del Alma, su segunda obra en solitario, Castillo presenta un álbum que va más allá de la experiencia estética. El disco se posiciona como una obra de alto compromiso cultural, concebida para funcionar como un vehículo para preservar la memoria y la herencia de su país. Este trabajo, que recibió incentivos del Ministerio de Cultura, es una ventana a la continuidad artística de un creador esencial.

La propuesta de Tavo Castillo es un ejercicio de reflexión sobre la identidad. El artista utiliza la música como una herramienta para interpretar el entorno y las experiencias que lo han forjado. Cada pieza que compone el repertorio se siente cargada con el peso de la historia personal. Esto se fusiona con la memoria colectiva. Tavo logra una resonancia emocional directa que apela al recuerdo profundo y a los vínculos con la tierra. El músico logra transformar su vasta experiencia acumulada en el rock progresivo hacia una expresión más libre y personal. El disco se siente como una conversación en el presente.

El sonido se nutre de instrumentos de raíz andina. Estos se procesan con una instrumentación contemporánea y la tecnología digital. Esta amalgama de pasado y presente genera una sensación de atemporalidad que resulta cautivadora para el oyente internacional. La obra resuena con fuerza. Se percibe como un mapa emocional del Perú. Un país que Castillo ha observado y habitado con la sensibilidad de un artista. Las composiciones se enfocan en la creación de ambientes. La técnica instrumental se pone al servicio de la emoción universal que busca conectar el amor y la tradición.

Apus del Alma celebra la belleza de los orígenes y la fuerza de la experiencia vital. La obra se completa con el componente audiovisual, como el videoclip de «Qhapaq Ñan» realizado por Caraxo Films, que subraya el carácter integral del proyecto. La escucha es una conexión con la honestidad de un artista que ha dedicado su vida a la búsqueda constante de su voz. Este álbum es la prueba de que el legado de un gran músico es un proceso. Un proceso que se sigue escribiendo con una claridad y una sabiduría que resultan esenciales para el panorama musical actual.