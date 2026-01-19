Sleater-Kinney forman banda de versiones de Ramones: The Return of Jacky and Judy

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

El espíritu y el legado de los cuatro cazurros de Queens vuelve a rugir, esta vez de la mano de Sleater-Kinney. Carrie Brownstein y Corin Tucker han puesto en marcha un nuevo proyecto paralelo dedicado exclusivamente a versionar a Ramones, bajo el nombre de The Return of Jacky and Judy, un guiño directo a uno de los temas más bonitos de los Ramones, aparecido en su disco End of the Century (Sire 1980).

A las dos integrantes de Sleater-Kinney se suma Fred Armisen a la batería, músico y actor veterano (compañero de Brownstein en la serie Portlandia) y declarado devoto del punk clásico, completando una formación que apuesta por la reverencia absoluta al cancionero de los Ramones.

La banda nace casi como un juego, pero con vocación plenamente escénica, a juzgar por los tres conciertos (que sepamos) que han ofrecido, en dos de ellos se sumó también Toko Yasuda (ex-Enon) al bajo, completando un cuarteto, como el canon ramoniano manda.

Aunque la banda todavía está en fase embrionaria, ya ha anunciado fechas – a través de su cuenta de Instagram – más amplias para este 2026. Las primeras confirmadas son participaciones en festivales, en BottleRock Napa Valley en el mes de mayo y en Mosswood Meltdown en julio, con figuras como: Iggy Pop, Bikini Kill, o Scowl. Por ahora, la banda no ha confirmado si este proyecto tendrá revalida discográfica y tiene pinta de que no, pero sí ha dejado claro que su razón de ser está en el directo. One, two, three, four!