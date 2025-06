Smerz – Big City Life (Escho)

Desde el norte de Europa nos están llegando últimamente propuestas muy interesantes y que proponen diferentes formas de acercamiento al pop y a la experimentación con guitarras. Astrid Sonne, Iceage, ML Buch entre otros están creando una comunidad de músicos que, aferrándose a la filosofía del DIY se encargan de editar, distribuir, y hacer performances muy interesantes y arriesgadas. A este grupo hay que añadir a las noruegas Smerz, un dúo formado por Catharina Stoltenberg y Henriette Motzfeldt que ahora vuelven a sorprender con su segundo disco titulado Big City Life que ha editado la interesante escudería Escho y que viene a refrendar las bondades (que eran muchas) de su anterior trabajo Believer (2021), aunque en el lapso de tiempo entre un largo y otro han podido sacar un epé y un disco en colaboración con el coro de voces GAEA que invitaban a disfrutar de una combinación entre música electrónica y neoclasicismo.

En alguna entrevista he podido leer que las Smerz comenzaron a componer aplicando su background hacia la pista de baile – la escena de clubs de Copenhague, lugar donde se mudaron para estudiar, las puso en contacto con la experimentación y el baile-, pero ahora abogan por un estilo más centrado en un pop de linaje más heterogéneo, creando así una música en la que abundan las tonalidades nocturnas y de sedimento minimalista.

Abren con la canción que da título al disco que gira entorno a una grave línea percusiva y una forma de declamar que recuerda al hip hop (el modo de cantar de Stoltenberg es una peculiar forma de recitado, y en algunos momentos parece que le pueda la desgana como queriendo no tener protagonismo en la composición). “But i Do” avanza a lomos de bases trip hop, y de nuevo las percusiones pregrabadas me recuerdan a Lolina, también por esa carga fantasmática que impregna todo el disco.

El interludio a piano de “What” (ecos a su gusto por el cabaret) da paso a “Feisty” con programación de orquesta de cuerda, y que es una de las mejores canciones del lote. La electrónica minimalista se despliega a sus anchas en la elegante “Close”, e irremediablemente vienen a la mente esas cálidas atmósferas de Portishead y la vanguardia de Laurie Anderson, mientras que “You Got Time And I Got Time” se recrean en un dream pop ensoñador. Esos ambientes en duermevela regresan con “Big Dreams”, y “Dreams” es la forma que tienen de reivindicar la figura de Julee Cruise.

Escucha Smerz – Big City Life