Sofía Comas se une a Nacho Vegas para versionar a José José

Sofía Comas versiona «El Amar y el Querer», el clásico popularizado por José José y compuesto por Manuel Alejandro. La artista recupera la canción desde su afinidad por las composiciones que abordan los sentimientos con intensidad y sin rodeos, apostando por una lectura que respeta su carga emocional original.

En colaboración con Nacho Vegas, la reinterpretación prescinde del arreglo orquestal para situarse en un íntimo piano bar al amanecer, donde ambas voces dialogan desde la lucidez y el desgaste.

En un contexto marcado por relaciones más superficiales, la canción reaparece como una llamada a asumir el amor con compromiso y profundidad, subrayando la diferencia entre querer y amar.

Escucha ‘El amar y el Querer’ de Sofía Comas ft. Nacho Vegas