Te presentamos a Strange Pilgrim y estrenamos su nuevo vídeo

Strange Pilgrim es el nuevo proyecto musical del californiano Joshua Barhart, que previamente fue batería de Port O’Brien en el disco All We Could Do Was Sing. Con ellos giró durante varios años por todo el mundo. También ha colaborado con Release the Sunbird, Two Sheds, Kelly McFarling, Vetiver, Sparrows Gate y Zeb Zaitz. Con esta nueva aventura sonora, que arrancó en 2016 primero como dúo junto a Paul Dutton, y que después se ha ido expandiendo hasta convertirse en sexteto, Barhart busca explorar el sentimiento de vivir en un mundo que cada vez nos resulta menos familiar. Es por ello que sus letras suelen tratar temas sociales y políticos, con la incertidumbre, la conexión con la naturaleza y las ansias de libertad como ejes de sus canciones. En lo musical, Strange Pilgrim ofrece un sonido cercano al pop psicodélico, con especial cuidado en las armonías y las melodías.

En 2016, todavía como dúo aunque con la participación del bajista de Port O’Brien, Caleb Nichols, Strange Pilgrim lanzó un primer álbum titulado Turn Out The Light. Tras lanzar diversos sencillos, finalmente la formación se consolida con Adam Nash (Goodnight Texas), Pat Spurgeon (Rogue Wave), Sterling Schlegel, el ya mencionado Paul Dutton y Taylor Belmore.

El pasado mes de marzo el grupo lanzó un nuevo sencillo titulado “Salt and seagulls”, con la participación de Kelly McKarfing en las voces, una canción cuyo título hace referencia a una obra de García Márquez con la que comparte temática: la sensación de sentirse fuera de lugar.

El próximo día 24 verá la luz en todas las plataformas un nuevo tema de Strange Pilgrim, “Staring at the sky”, que esta vez trata una cuestión más liviana aunque no menos importante, la de pasar el tiempo con amigos cercanos disfrutando del verano y compartiendo experiencias interesantes. Algo que, parece ser, este verano vamos a tenerlo más complicado. Es por ello que su propio autor la define como “una canción de amor a una época a la que nos resistimos a decir adiós“.

Hoy, un par de días antes de su publicación oficial, desde Muzikalia estrenamos en exclusiva para España este nuevo sencillo de Strange Pilgrim, “Staring at the sky”.

(la foto de cabecera es obra de Katharine Hada)