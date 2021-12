Superchunk anuncian disco con invitados de lujo

Superchunk tienen nuevo disco. La continuación de What A Time To Be Alive (Merge, 18) se llama Wild Loneliness saldrá a la venta el 25 de febrero en todo el mundo y ha sido grabado en casa en Carolina del Norte durante el confinamiento y mezclado por Wally Gagel.

El primer adelanto es “Endless Summer”, que presenta las armonías de Norman Blake y Raymond McGinley de Teenage Fanclub. Un sencillo que se publica en 7 pulgadas en una edición limitada en vinilo amarillo. El de 7 pulgadas contiene una versión de “When I Laugh” de The Glands (con William Tyler en la guitarra) como cara B.

Mac McCaughan de Superchunk comenta: “Endless Summer” se escribió el día de Año Nuevo de 2020, que era inusualmente cálido aquí en Carolina del Norte. Por supuesto, cuando lo grabamos, tenía otros significados … La portada de siete pulgadas presenta las hermosas fotos de Roe Ethridge de sombrillas de playa rotas que capturan el espíritu de la canción a la perfección.

Además de McGinley y Blake de Teenage Fanclub, Wild Loneliness contará con invitados de lujo como Sharon Van Etten, Mike Mills de R.E.M., Andy Stack de Wye Oak, Tracyanne Campbell de Camera Obscura, Owen Pallett, Kelly Pratt y Franklin Bruno.

Escucha ‘Endless Summer’ de Superchunk