Swans tienen nuevo álbum, ‘The Beggar’, que llegará en junio

Swans tendrá nuevo disco el próximo 23 de junio. Los de Michael Gira regresan con The Beggar. La continuación de Leaving Meaning (2019) ha sido compuesta en pandemia y ha contado con la participación de Ben Frost, Kristof Hahn, Larry Mullins, Dana Schescter, Christopher Pravdica, Phil Puleo y los coros de Jennifer Gira, Lucy Kruger y Laura Carbone. Ingo Krauss fue el ingeniero de sonido y Doug Henderson el encargado de la masterización.

Según comenta: “Después de numerosas cancelaciones por la pandemia durante la promoción del álbum anterior de Swans que dejaron significado, y un aparente pozo sin fondo de espera, espera, espera y la extraña desorientación que vino con este repentino pero interminable aislamiento forzado, decidí que era hora de escribir canciones para un nuevo álbum de Swans y olvidarme de todo lo demás. Llegaron con relativa facilidad, siempre informadas por la sospecha de que podrían ser las últimas. Cuando finalmente pude viajar, con las canciones en la mano, a Berlín para trabajar con mis amigos grabando este disco, la sensación fue similar al momento en “El mago de Oz” cuando la película cambia de blanco y negro a color. Ahora me siento bastante optimista. Mi color favorito es el rosa. Espero que disfruten del álbum.”

Lo nuevo de Swans tendrá once canciones, incluyendo «The Beggar Lover (Three)», la cual se extiende a lo largo de 44 minutos y se considera la más compleja del conjunto. Para los fans más acérrimos de la banda, esta canción resultará familiar, ya que es una secuela de dos proyectos anteriores: «The Body Lovers (Number One of Three)» y «The Body Haters», ambos lanzados a finales de los años 90. Con su duración épica y su complejidad musical, «The Beggar Lover (Three)» promete ser una experiencia auditiva emocionante para cualquier amante de la música experimental y de vanguardia.

De momento podemos oír otra de las canciones del disco, «Paradise is mine».