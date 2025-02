Swans anuncian disco y un cambio de ciclo tras su gira

Swans anuncian los detalles de su decimoséptimo álbum de estudio, Birthing, sucesor de The Beggar (2023), que se lanzará a través de Mute / Young God Records (en Norteamérica) el próximo 30 de mayo de 2025.

Un disco producido por Michael Gira. Grabado en Soundfabrik Berlin con el ingeniero de sonido Ingo Krauss, asistido por Kiron Gaudi, y mezclado en Candy Bomber Studio, Berlín, por Ingo Krauss. Masterizado por Doug Henderson en Micro-Moose, Berlín.

Este disco marcará un punto y aparte en su carrera, como comenta el líder de la banda: “El material contenido en este álbum se desarrolló en gran medida durante una gira de Swans que duró un año, entre 2023 y 2024 (The Healers, I Am a Tower, Birthing, Guardian Spirit, Rope y Away), y luego fue grabado, orquestado y reestructurado en el estudio. Dos piezas fueron creadas y ejecutadas directamente en el estudio (Red Yellow, The Merge).

En todos los casos, el material comenzó conmigo sentado en mi oficina con una guitarra acústica, cantando y soñando sobre lo que se convertiría en estas canciones esqueléticas. Tengo la suerte de contar con un grupo de músicos estelares con los que trabajar en vivo (listados abajo) y, a través de la improvisación, revisiones interminables y una intensidad absoluta en la interpretación (sin mencionar la resistencia), con el tiempo la música se transformó en lo que en general se escucha en esta colección.

Este álbum, junto con el reciente lanzamiento en vivo Live Rope, constituye mi incursión final (como productor / director) en los mundos sonoros absorbentes que han sido mi obsesión durante años. Haremos una última gira en este formato hacia finales de 2025, y luego eso será todo.

Después de eso, Swans continuará, mientras yo sea capaz, pero en una forma significativamente más reducida. Hay indicios de esa dirección en algunos momentos del álbum actual. Mientras tanto, mi esperanza es que la música proporcione una atmósfera positiva y fértil para soñar”.

Escucha su primer sencillo, ‘I Am Tower’

Foto Swans: Josef Puleo