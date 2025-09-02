Un verano más, regresa la clásica Summer Playlist encadenada a la azotea sonora de Talk to Him. Esta edición 2025 vuelve a ser una colección de emociones recogidas en forma de canción donde caben recuerdos, anhelos, deseos y demás sensaciones que sólo la música puede transmitirnos.

Zambúllete en este personal viaje que plantea Him para llevarlo a través de tus vivencias a un plano completamente personal e íntimo, aquel del que toda persona es su exclusiva dueña y se salvaguarda en lo más profundo de nuestro ser.

Porque la música, cuando nace de dentro, es capaz de trascender al propio recorrido de nuestras vidas.

Talk To Him: Summer Playlist 2025