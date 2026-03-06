Te presentamos a El Parón y estrenamos su nuevo videoclip

El Parón es un grupo valenciano formado por Pedro Esquerdo (guitarra, voz), Mario Tamarit (bajo, coros) y Quique González (batería). En 2025 debutaron publicando tres sencillos: «La Facha», «Como Cala Vento» y «Lacasitos». Su música es divertida y potente a la vez, con estribillos poderosos y raíces en el rock de garage y el punk rock más melódico.

Este año 2026 será el de su primer EP, La Pasta Para El Coche. Un disco con cuatro canciones que les confirma en ese sonido duro, rápido pero también magnético y estimulante que publicará Discos de Menta. Los cuatro temas del EP representan cuatro emociones: vértigo, enfado, euforia y soledad.

Su nuevo sencillo, «Baila c*ño», es una reivindicación de la pista de baile como lugar seguro de diversión y desenfreno sano. Una canción grabada en RPM Estudios con Roger García, y que presentan con un vídeo sencillo pero efectivo obra de Pablo González.

Hoy en Muzikalia estrenamos el video de «Baila c*ño», el nuevo sencillo de El Parón.