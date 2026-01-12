Te presentamos a Mararía con su primer EP

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Mararía (1999, Madrid) es una artista emergente de pop indie que empezó en el mundo de la música a una edad muy temprana. Desde entonces sus intereses se han centrado en el piano y la guitarra como instrumentos, además de en el canto y la composición. En 2015 abrió su canal de YouTube donde publicaba versiones de canciones. En 2020, durante la cuarentena provocada por la pandemia, empezó a componer y publicar en el canal sus propias canciones. Una actividad que a día de hoy sigue realizando.

Finalmente, algunas de esas canciones que Mararía ha ido componiendo en todo este tiempo y mostrando a sus seguidores en YouTube han visto la luz en forma de EP. Un disco titulado si o no, publicado el pasado mes de diciembre, con apenas cinco canciones que en total no llega a los 15 minutos. Canciones bien elaboradas y producidas, utilizando de forma muy inteligente los instrumentos y recursos a su alcance. Además incluye un par de colaboraciones: JAVITO aparece en «Ambienti» y Mia Khara hace lo propio en la épica «Desesperados».

El disco lo completan «Caballo», «Cubierta» y «Hojas verdes». Canciones que exploran todas las posibilidades de combinar sonidos orgánicos, principalmente guitarras, con sintetizadores. Una vuelta de tuerca al pop indie con texturas electrónicas cuyas referencias, nos cuenta Mararía, se pueden encontrar en la obra de gente como Ralphie Choo, Judeline, Amaia o Rusowsky.

Un primer trabajo interesante que hace pensar en lo que puede lograr Mararía si sigue progresando y accede a más medios para posteriores lanzamientos. De momento, aquí puedes escuchar su primer EP, si o no.