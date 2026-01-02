Te presentamos a PurP! con su primer disco

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

PurP! es un artista barcelonés de música electrónica que hace unas semanas publicó su primer álbum, Purpurina, con el apoyo del sello mallorquín Mödular Kollektv. Un disco que toma como eje la electrónica para moverse adelante y atrás en el tiempo, tomando texturas y ritmos de diferentes épocas para crear piezas llamativas, diferentes y estimulantes. Electrónica con actitud punk y abierta a las influencias del pasado pero también a las tendencias actuales que beben igualmente de los videojuegos de los 80 y 90 como del techno o el jungle.

Tras la introducción con aires retrofuturistas de «Too much reality» llegan temas como «Player X», juguetón y bailable a la vez, o un «Another world» donde se samplea el «Another brick on the wall» de Pink Floyd para simbolizar el valor del cuestionamiento, el pensamiento crítico y los avances culturales disruptivos. Todo muy 80s pero a la vez con una mirada ácida a la actualidad. Más ácida en cuanto a sonido, anclado en las raves de los 90 y los 2000, es «Fun monsters», repetitiva y machacona como la música de aquella época.

A partir de ahí el botín se lo reparten el house, el electro pop y una especie de psicodelia maquinal. Entre beats pegadizos, samples imaginativos y mensajes no exentos de cierta crítica social va transcurriendo el resto de disco, con parada en ciertos momentos destacables: la sensualidad de «Sexy», el flirteo con la música disco de «Glitter jungle» o la oscuridad ensoñadora de «Vicious people».

Un debut valiente, un disco de otros tiempos que mira de reojo a los nuevos pero que, principalmente, despertará en mucha gente recuerdos de su juventud transcurrida a caballo de dos siglos.

A continuación te invitamos a que escuches Purpurina, el primer álbum de PurP!