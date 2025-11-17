Te presentamos a Señora con su segundo disco

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Señora es un proyecto musical que gira alrededor del cantante y compositor Camilo de Ory. Creado durante la pandemia como un proyecto personal, con posterioridad se han ido uniendo Juanlu Barlow, César Jabato y Alberto Santos Veloso. Estos dos últimos forman parte de la banda en directo, tocando respectivamente el bajo y la batería. Su música es impredecible y caótica, pudiendo combinar en un mismo disco canción melódica, punk, música latina, guitarras ruidosas o folk psicodélico.

Hasta la fecha Señora han publicado dos discos. El primero, homónimo, vio la luz en 2023. En 2025 han lanzado un segundo álbum titulado Como en una Película.

En su segundo álbum Señora siguen haciendo equilibrios entre el hit y el despiporre, entre el spoken-word y los requiebros melódicos. La elegancia de «Como en una película» da paso un pop rock de dos o tres acordes pero potente y pegadizo. Con una teatralidad que puede recordar a La Mode, Sisa o la Orquesta Mondragón, la voz de Camilo es parte fundamental en unas canciones que muchas veces no sabes por dónde van a salir, aunque siempre salen por algún sitio. En varias canciones sorprenden echando mano de efectos electrónicos diversos, como en «La Habana», «Menor de edad» o «Portadora». En algunos casos la guitarra se complementa, o se sustituye, por dispersos riffs de teclado. Pero, en general, las canciones intentan llegar a buen puerto acompañadas de una guitarra, un bajo y una batería que, aunque a ratos parecen ir cada una a lo suyo, dando la sensación de jugueteo o improvisación, parecen funcionar dentro de un caos estudiado.

Un disco para salirse un poco del canon y explorar sonidos que quizás no son nuevos pero al menos no están tan explotados. Te invitamos a hacerlo en Spotify o en su página de Bandcamp.