Temples

Temples - BLISS (Temples & V2 Recods)

Temples, la banda británica de rock psicodélico formada en 2012 por el cantante y guitarrista James Edward Bagshaw, el bajista Thomas Edison Walmsley y al que se unieron posteriomente el teclista y guitarrista Adam Smith y el batería Samuel Toms, regresan con su quinto álbum BLISS (2026) y al igual que otras bandas homónimas como Tame Impala en su último disco, parecen haber mutado de la psicodelia a los sonidos electrónicos y las pistas de baile consiguiendo un disco más compacto y potente.

Y lo han logrado produciéndolos ellos mismos, apostando por un proceso de creación menos encorsetado y libre, donde se percibe una verdadera cohesión y química entre sus miembros que atraviesan uno de los momentos más creativos de su carrera. Un cambio estilístico donde no han abandonado sus influencias psicodélicas de los 60 como T.Rex o Pink Floyd, sino que las han elevado a un nivel más épico y místico a través de sonidos lisérgicos que van desde los también británicos Massive Attack, Underworld, Faithless o incluso New Order.

El álbum presume de una linealidad “in crescendo” donde cada canción, que no supera los cuatro o cinco minutos, nos envuelve con facilidad en una nebulosa de sintetizadores vibrantes del que no podemos escapar y queremos seguir escuchando más. El que fue primer adelanto del álbum, “Jet stream heart”, sirve como apertura para anunciarnos, con una amalgama de sinterizadores exóticos y orientales, el viaje dance-psicodélico con el que nos han transportado hasta una rave clandestina donde se han permitido dejarse llevar con total libertad y sin complejos.

“Revelations” abre con cantos gregorianos propios de la electrónica noventera europea y la new age bailable, para sumergirnos en una comunión mística épica-dance para liberarse de las ataduras y renacer (“I wasn’t right for the world/ Until you showed me your heart/ I wasn’t ready for the wild revelation”). En “Megalith” al igual que en “Glimmer” vuelven a sus orígenes psicodélicos al estilo de discos como “Sun structures”, ofreciéndonos melodías pop con variedad de registros y estribillos melódicos acompañados de riffs electro-rock al estilo de bandas como Kasabian y The Horrors.

A continuación, dan un giro con “Blue Flame”, una balada melancólica muy Tame Impala (quizás “too much”) que se postula como uno de los singles más maduros. De texturas oníricas y sonido etéreo quieren transmitir según la propia banda, una reflexión sobre la desconexión humana y la dependencia de la tecnología frente a la naturaleza. Conceptos muy propios de la psicodelia hippie de Pink Floyd, donde el ser humano y la naturaleza interconectan formando una unidad completa (All heaven washed a blue flame/ We stayed out of the rain”)

En “Vendetta” han dado rienda suelta a su creatividad, dejándose llevar por el hedonismo propio de los club londinenses que invitan a darlo todo en la pista de baile, gracias a su pegadizo sintetizador y los vientos de fondo que rememoran el house y trance de grupos como Faithless o Underworld. Referencias a las que han recurrido también en “Jaguar”, que su comienzo nos rememora el sonido trip-hop de “Unfinished Sympathy” de Massive Attack con esa nube orquestal de batería insistente que aporta la profundidad rítmica.

En “Horizon” nos ofrecen un sonido más energico, ritmico y atmosferico con un pegadizo estribillo (“You want horizon, you want it all/ A salutation to stop the fall/ You want salvation to see the light/ You need the life-blood throughout the night”), para cerrar con “Waiting on the echoes”, un tema pop pausado con teclados a lo New Order que reflejan la melancolía y el deseo de alcanzar la luz (“Still waiting on the echoes/ And we’re fading into light”), así como “Fantasy Realm” donde siguen los mismos patrones electrónicos y la fórmula que les funciona, con una lírica más profunda donde se debaten entre la desconexión, el aislamiento y la desesperanza intentando evadirse de la realidad a través de la fantasía (“Faith, return to me/ And I’m starting to feel/ Enter a new life/ On the fantasy realm“).

Con BLISS Temples demuestran que la evolución no implica renunciar a la propia identidad logrando un álbum hipnótico y repleto de matices, capaz de fusionar su pasado psicodélico y la electrónica contemporánea. Pero debemos ser honestos y hablar sobre “el elefante en la habitación”. Y es que Temples nace y continúa bajo la alargada sombra de Tame Impala, con el handicap de que estamos hablando de Kevin Parker, un ego y talento desbordante que empequeñece a todos sus discípulos.

Escucha Temples – BLISS

Temples
21 de mayo de 2026
Temples comparte 'Blue Flame', nuevo adelanto de su próximo trabajo
Temples
15 de abril de 2026
Temples anuncian disco para junio y amplia gira por España
Los Estanques y Anni B Sweet
8 de agosto de 2022
Los Estanques y Anni B Sweet + Temples (Ciclo Alhautor, Alhaurín De La Torre) Málaga 04/08/22
temples
6 de junio de 2019
Temples vuelven una canción que adelanta su nuevo disco
temples
11 de febrero de 2019
Temples presentará su nuevo trabajo en Ebrovisión
temples
28 de diciembre de 2018
Temples cierran el ciclo Tomavistas ciudad
27 de abril de 2017
Temples – Volcano (Heavenly Recordings)
mad cool fest
18 de febrero de 2016
Woods, Die Antwoord o El Guincho entre las nuevas confirmaciones del Mad Cool
Fontaines D.C.
28 de julio de 2026
Fontaines D.C. agotan entradas en Alicante
Eels
28 de julio de 2026
Eels presentan dos nuevas canciones de su próximo trabajo
Faith No more
28 de julio de 2026
Faith No More confirman sus primeros conciertos para 2027
Suede
28 de julio de 2026
Suede celebra los 30 años de 'Coming Up' con nuevas ediciones
Rizos 1000 foto 1
28 de julio de 2026
Rizos1000 lanza su segundo EP, Bucles
Michael Stipe
27 de julio de 2026
Michael Stipe adelanta otro tema de su debut en solitario
The Avalanches
27 de julio de 2026
The Avalanches invitan a Karen O de Yeah Yeah Yeahs a su nuevo single
Malo Será foto
27 de julio de 2026
Te presentamos a Malo Será con su primer EP
DIIV
27 de julio de 2026
DIIV comparten 'Boiled Alive', film experimental que documenta su directo
Inverfest
27 de julio de 2026
Inverfest anuncia los primeros conciertos de su nueva edición
Orville Peck
27 de julio de 2026
Orville Peck adelanta su nuevo álbum con 'Too Little, Too Late'
canciones de la semana
26 de julio de 2026
Las canciones de la semana
TIENDA