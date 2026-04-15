Temples anuncian disco para junio y amplia gira por España

Temples tienen listo su nuevo disco, BLISS, que verá la luz el 26 de junio. Uun paso más allá respecto a Exotico (2023), reinterpretando las raíces psicodélicas de la banda a través de la electrónica de finales de los noventa y principios de los dos mil.

Producido por la propia banda, el disco apuesta por la improvisación, el trabajo colectivo y un enfoque de collage donde las ideas se transforman y se entrelazan entre sí.

Un álbum en el que se inspiran en nombres como Faithless, Underworld, Massive Attack o Portishead para construir una estética que ellos mismos definen como “euforia melancólica”: estructuras aparentemente simples que esconden una carga emocional más compleja.

Una de sus canciones es «Vendetta», con la que reconfiguran su sonido hacia un terreno más electrónico, combinando riffs crudos con sintetizadores afilados y una pulsión claramente orientada a la pista de baile. La canción, nacida de la unión de dos ideas separadas, encuentra su fuerza en ese contraste y en una energía que remite tanto a Justice como a Daft Punk, tal y como apunta su propio vocalista, James Bagshaw.

Conciertos de Temples en España

Martes, 17 de noviembre – Teatro Eslava (Momentos Alhambra) – MADRID

Miércoles, 18 de noviembre – Sala López – ZARAGOZA

Jueves, 19 de noviembre – Sala Aliatar – GRANADA

Viernes, 20 de noviembre – Sala X – SEVILLA

Sábado, 21 de noviembre – Antioxidante – BULLAS (Murcia)

Domingo, 22 de noviembre – Paral.lel 62 – BARCELONA

Festivales

8 de mayo – Palma de Mallorca – CRANC FESTIVAL

9 de mayo – Lugo – FA CE LA FESTIVAL

29 de mayo – Alicante – SPRING FESTIVAL

30 de mayo – Santa Coloma de Queralt (Tarragona) – FESTIVAL MAIG

Entradas a la venta en su web