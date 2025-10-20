The 5.6.7.8’s, el tsunami japonés se aproxima

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Las The 5.6.7.8’s, el mítico trío japonés que Quentin Tarantino inmortalizó en Kill Bill Vol. 1 con aquel infeccioso “Woo Hoo”, regresan a nuestro país con una gira que promete ser una celebración de garage rock, surf y fuzz primitivo.

Las incombustibles Yoshiko, Sachiko y Ronnie Fujiyama recorrerán seis ciudades españolas este mes de octubre bajo la producción de Rockin’ Dogs, en el caso de Barcelona, con el sello local A Wamba Buluba / Curtcircuit y en Madrid con la incombustible disquera Folc Records.

El grupo, que lleva más de tres décadas exportando su mezcla incendiaria de rock’n’roll, beat y punk crudo desde Tokio, mantiene intacta su energía y sentido del espectáculo. Pocas bandas pueden presumir de haber tocado tanto en garitos underground de medio mundo como en películas de culto; y hacerlo con el mismo desparpajo y sin perder el norte.

La gira ya comenzó el pasado 12 de octubre en el festival canario Big Bang y sigue de la siguiente manera:

21 de octubre – Barcelona – Apolo 2

23 de octubre – Valencia – 16 Toneladas

24 de octubre – Madrid – El Sol

25 de octubre – Vitoria-Gasteiz – Helldorado

26 de octubre – Donostia – Dabadaba

