The 5.6.7.8’s, el tsunami japonés se aproxima
Las The 5.6.7.8’s, el mítico trío japonés que Quentin Tarantino inmortalizó en Kill Bill Vol. 1 con aquel infeccioso “Woo Hoo”, regresan a nuestro país con una gira que promete ser una celebración de garage rock, surf y fuzz primitivo.
Las incombustibles Yoshiko, Sachiko y Ronnie Fujiyama recorrerán seis ciudades españolas este mes de octubre bajo la producción de Rockin’ Dogs, en el caso de Barcelona, con el sello local A Wamba Buluba / Curtcircuit y en Madrid con la incombustible disquera Folc Records.
El grupo, que lleva más de tres décadas exportando su mezcla incendiaria de rock’n’roll, beat y punk crudo desde Tokio, mantiene intacta su energía y sentido del espectáculo. Pocas bandas pueden presumir de haber tocado tanto en garitos underground de medio mundo como en películas de culto; y hacerlo con el mismo desparpajo y sin perder el norte.
La gira ya comenzó el pasado 12 de octubre en el festival canario Big Bang y sigue de la siguiente manera:
21 de octubre – Barcelona – Apolo 2
23 de octubre – Valencia – 16 Toneladas
24 de octubre – Madrid – El Sol
25 de octubre – Vitoria-Gasteiz – Helldorado
26 de octubre – Donostia – Dabadaba
Entradas aquí