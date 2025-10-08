The Cords – The Cords (Skep Wax)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

The Cords, o lo que es lo mismo, las hermanas escocesas Eva y Grace Tedeschi, llevan haciendo ruido desde mediados del año pasado cuando lanzaron el doble single “Bo´s new haircut / Rather not to stay”, el cual gracias al boca oreja y a sus contagiosos directos se fue viralizando, generando incluso un pequeño hype ante el lanzamiento hace unos días de su disco de debut The Cords (2025). Hasta ahora poco sabíamos de ellas en España, pero lo que sabíamos era realmente bueno. Con un repertorio aún incipiente, su paso por el Madrid Popfest la pasada primavera dejó un gran sabor de boca y las situó en los radares indies más selectos, con un directo sin artificios en el que brillaron sus melodías en formato dúo. Dicen que su primer concierto fue junto a The Vaselines, y desde entonces han tocado con tótems del indie escocés como Camera Obscura, Belle and Sebastian o BMX Bandits. Pedigrí no les falta.

Escuchando las canciones del álbum se entiende rápidamente la expectación generada. En estos tiempos en los que la escena musical está cada vez más fragmentada y polarizada, a veces uno siente la necesidad de quedarse en su zona de confort y dejarse llevar por obras que no aportan nada respecto a la innovación musical pero que renuevan nuestra rotación de escucha en coordenadas ya conocidas pero no por ello menos estimulantes. Así, agarradas al jangle-pop y al indie más reconocible y ortodoxo, los trece cortes de este debut carecen de relleno, conformando uno de los álbumes más sencillos a la vez que divertidos de lo que llevamos de temporada. Uno de esos discos que no te va a salvar la vida pero te puede arreglar el día.

Arrancan fuerte con “Fabulist”, single principal que ya muestra las cartas que van a jugar: melodías adictivas, guitarras centelleantes y juegos vocales tan cándidos como irresistibles. A partir de ahí el viaje sigue las mismas coordenadas, con una producción que, aunque juega al menos es más, no está exenta de detalles. Tras la continuista (y muy Holiday Ghosts) “Just don´t know (how to be you)” en “October” suben una marcha el ritmo y enlazan nueve canciones en las que apenas se superan los dos minutos. A destacar la ruidosa “You”, el irresistible estribillo de “I´m not sad” o la capa extra de distorsión que emborrona y ensalza la magnífica “Yes it´s true”. Para terminar, el rescate de “Rather not stay” y la lánguida belleza de “When you said googbye” cierran este debut de una banda que parece llamada a regalarnos pequeños grandes momentos en los próximos años.

Escucha The Cords – The Cords

