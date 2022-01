The Death Of Pop – Seconds (Hidden Bay/Discos De Kirlian)

El dúo formado por los hermanos Angus y Oliver James formaron The Death Of Pop (nótese el vacile del nombre del grupo) hace más de ocho años cuando debutaron en formato casete con Tombola, y ahí ya dejaban bien clara su intención de crear esmeradas melodías jangle-pop muy influenciadas por la época new romantic, y por supuesto, la sempiterna herencia del C86.

En este excelso Seconds (Hidden Bay/Discos De Kirlian, 2021) se palpa una evolución considerable y reafirma su discurso. Arranca el disco con los preciosos trenzados de guitarra de “Fade Away” que recuerdan a The Lotus Eaters y a los mejores. Concisión en menos de tres minutos de canción. La veta psicodélica de “Go Back” va tejiendo intrépidos cambios de tiempo, al igual que en “The House That We Built”, y en “Seconds” se vislumbra un bello tratado de sophistipop con saxo cheesy incluido .

Más gemas radiantes llegan con la balada “Miles”, las guitarras a lo Orange Juice en “Once Good”, el centelleante dreampop de “Unbound”, y el cierre con “Disappear” levantada gracias a otra gloriosa alfombra de sintetizadores que nos invitan a adentrarnos en la fabulosa épica contenida de un grupo que está dispuesto a que el pop siga vivo y coleando.

Escucha The Death Of Pop – Seconds