Las productivas mentes de Garry Cobain y Brian Dougans nunca han dejado de funcionar, siendo capaces de inundar las conciencias de medio mundo con su electrónica orgánica y ambiental a lo largo de décadas y consiguiendo una notable consistencia bajo The Future Sound of London, quizá el más conocidos de sus múltiples alias.

Tras infinidad de lanzamientos y publicación de archivos sonoros durante estos lustros, el año pasado publicaron un EP reinterpretando o inspirándose en el “Yage” de su Dead Cities (1996). Debió ser una buena experiencia, porque esta vez ha tocado hacer lo propio con “Cascade” (1993), tema que también abriría aquel icónico Lifeforms (1994), y que ahora da vida a un extendido con doce propuestas que revolotean sobre esa pieza. El hecho de que sea el segundo disco en dos años con ese mismo concepto podría hacer pensar en un agotamiento creativo, pero nada más lejos de la realidad.

The Future Sound of London parten de una de sus piezas más idiosincráticas para, de nuevo, construir auténticas maravillas que siguen aportando cierta novedad al imaginario onírico de los londinenses. Existen buenas reinterpretaciones de algunas partes de “Cascade”, lógico, y, aunque el EP sigue el sendero orgánico tan propio de ellos (“Deep Sea of Clouds”, “Things That Mattered” y, sobre todo, “Flood of Reflection”), hay espacio para seguir experimentando. Así, “Dark Hours of Your Being” se adentra en una electrónica con notorios elementos del trip hop con el que alguna vez llegaron a coquetear, mientras que “Brief House” se cimenta sobre las bases de un jungle suficientemente armonioso para poder encolar paisajes sonoros de viento y algunos de sus matices característicos.

Hay cabida también para variantes menos habituales, como el roce industrial de “Sluice” y el techno reinventado de “What Falls Away is Always” (quizá lo más sorprendente). Por todo ello, la inclusión de estos detalles es lo que hace de Cascade 2020 un disco muy a tener en cuenta y que, si bien no esconde ese poso de, digamos, inspiración en el pasado, sigue aportando revisiones y pequeños nuevos matices al universo onírico y orgánico de este par de genios.

Escucha The Future Sound of London – Cascade