The Gentle Spring – Looking Back At The World (Skep Wax)

Esta colección de canciones pop es de las que acaban por hacer que uno se rinda al magisterio de uno de los autores más valiosos de las últimas décadas. Michael Hiscock tiene un currículum de esos que podríamos decir deslumbrante: como miembro fundador de The Field Mice además de aparecer en los créditos de discos de bandas seminales como Trembling Blue Stars, Saint Etienne, Another Sunny Day o Harvey Williams. En definitiva, de los mejores grupos que pasaron por Sarah Records y Heavenly. Pero el bueno de Hiscock se ha unido al frente de su proyecto parisino The Gentle Spring junto a los franceses Jérémie Orsel (ha estado en la órbita de los Hidrogenesse en el excelente Joterías Bobas entre otros grupos en los que ha participado) a la guitarra, y Emilie Guillaumot que aporta voces y teclados.

Debutan con Looking Back At The World (Skep Wax, 2025) en el sello de otra ilustre del indiepop, Amelia Fletcher, así que esto suena a disco cocinado a fuego lento y entre amigos. Entre sus surcos encontrarán pop en estado de gracia, de ese pop que no necesita de demasiada parafernalia para sonar impetuoso, lírico y balsámico, siempre dispuesto a engarzar los acordes necesarios para elevar enormes melodías.

La herencia contraída con The Field Mice – aunque Michael Hiscock en varías entrevistas no cree que pensara en aquel grupo en el proceso de composición- se aprecia en temas como “Untouched”, “Looking Back At The World” o “The Ashes”: todas ellas podrían ser caras b de aquel legendario Snowball de 1989. Pero si tiramos de este hilo, es indudable que encontramos asociaciones con otros grupos de los que el trío son fans: la inicial “Sugartown” tiene la tersa caricia de algún tema de Robert Foster, “Severed Hearts” conserva la ambrosía melódica de Ray Davies, aunque aquí la voz la pone Emilie Guillaumot transportando alguna de las canciones por los dominios de una sensibilidad quebradiza.

El aroma acústico impregna todo el disco, además de unos arreglos nítidos de cuerda, y en la recta final se vienen arriba con la hermosa balada “I Can’t Have You As A Friend”, el piano acompaña la serpenteante “The Reason Why You Lie”, y al amigo de correrías de Hiscock, Harvey Williams, seguramente envidiaría un final como “Don’t Bring It Home”.

A sus 58 años, el ex de The Field Mice hace frente a la madurez mirando al detalle los gestos cotidianos de la vida y nos envía saludos desde París (con amor).

