The Innocence Mission – See You Tomorrow (Bella Union-Thérèse Records)

The Innocence Mission llevan tantos años haciendo lo que hacen, extremadamente bien, pero siempre de una forma tan discreta, que a veces corremos el riesgo de olvidar que están ahí. Y es justo ahora, cuando se superan ya los 30 años de la edición de su primer disco, el que les dio a conocer y quizá su mayor éxito a nivel de ventas, cuando se empeñan en alumbrar el que quizá sea el mejor disco de toda su historia, con permiso del celebrado Glow (1995).

Banda casi familiar, integrada por el matrimonio formado por la vocalista y principal compositora Karen Peris, su marido, el guitarrista Don Peris y el amigo de ambos y bajista Mike Bitts, los tres se conocieron en la escuela católica de su ciudad de origen, Lancaster (Pennsylvania, USA) cuando participaban en la producción amateur de un musical. Comparados habitualmente en sus inicios con bandas como The Sundays y 10.000 Maniacs, principalmente por el protagonismo de la voz femenina y la ensoñación de sus melodías, su música con los años ha ido transitando cada vez más hacia el folk, satinado sutilmente de pop y muy reposado, que trae a la mente figuras como Vashti Bunyan o Linda Perhacs.

Comparaciones grandes, pero nada baladís, puesto que la carrera del trío y los fantásticos discos que, uno tras otro, han ido colocando en una discografía impecable, les hacen ya merecedores del título de clásicos de culto. De culto, sí, puesto que ni suelen salir en listas, ni tocan en festivales, ni son aclamados por un público que vaya más allá de aquellos que compartan el secreto a voces que es su nombre y la bonita música que juntos saben hacer.

Este See You Tomorrow, el disco que hace 12 en su historia, quizá es el que más sabe aglutinar todas sus virtudes en 11 canciones que funcionan seguidas a modo de ensoñador recital en que toda la cristalina nostalgia que han ido atesorando a lo largo de estos años explota con auténtica exuberancia. Es un disco, además, urdido básicamente por Karen en solitario y en casa, con sus compañeros añadiendo cosas aquí y allá. Un trabajo que refleja a la perfección el particular mundo que ofrece esta banda. Porque sí, podría decirse que son un universo en sí mismos. Sus álbumes tienen esa particular luz tenue, ese “estado Innocence Mission” que le inunda a uno cuando les escucha.

Es sin duda, un disco para disfrutar del tirón y sin interrupciones, pero una vez hecho, también podemos pararnos en determinados momentos, de exquisitez absoluta, en los que Karen demuestra ser una consumada compositora. No todo el mundo es capaz de acudir con piezas tan refinadas y de encanto tan prístino como “This boat”, “On your side” o “Stars that fall away from us”, todas ellas adornadas de manera muy sutil, pero contundente, recibiendo justo lo que merecen para resplandecer como lo hacen. Ni más, ni menos.

Hay que agradecer que aún queden bandas así, secretos a voces que están ahí para descubrirlos y adentrarse en un mundo aparte. Bandas que ni pueden ni quieren despuntar, porque lo único que hacen es seguir su discurso de amor incondicional por su música discretamente, sin cataclismos. Y es que ese tipo de bandas, cuando uno las encuentra y aprende a disfrutarlas, sin duda son las mejores. Las haces tuyas, pasan a formar parte de tu acervo personal, como una distinción. Recuerdo el título de aquél libro: “Nuestro grupo podría ser tu vida” (Michael Azerrad, 2001), cuyo contenido no tiene demasiado que ver con ellos, pero la verdad es que la frase les es plenamente aplicable. Ellos podrían ser tu vida, si los descubres. Y este es el disco apropiado para ello.

