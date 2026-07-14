Max Ruano nos sigue presentando su nuevo álbum en solitario

Max Ruano, cantante y compositor miembro de Los Telepáticos, publicará a lo largo de 2026 un álbum en solitario. El pasado mes de abril, como primer adelanto, publicó el sencillo «Si no es Dios, es otro». Una canción que empezó a elaborar hace casi un año, sin saber si finalmente podría salir a nombre de Los Telepáticos. Finalmente, tras un largo proceso de elaboración, decidió lanzarla con su propio nombre.

Hace unos días vio la luz un nuevo adelanto, el tercero, del que será el próximo disco de Max Ruano. La canción se titula «Detrás de las paredes», y su engañoso aroma melancólico esconde una historia de hechos trágicos que su autor conoció a través de las noticias y de un podcast. Si sois seguidores de su página en Substack seguro que habréis recibido alguno de sus «avisos parroquiales» contando la historia completa.

«Detrás de las paredes» se presenta con un videoclip obra de Miguel Sierra, Chas Iguaz (dirección) y Ana Alborés (colores).