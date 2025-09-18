The Kooks anuncian tres conciertos en nuestro país

The Kooks, una de las bandas clave del indie-rock de los 2000, han anunciado que el año que viene vuelven de gira. En su paso por Europa harán parada en nuestro país con tres fechas, donde presentarán su nuevo disco Never/Know y repasarán todos sus grandes hits.

Como decíamos de su último disco: «un trabajo en el que encontraremos baladas con un toque negroide y temas de indie rock angulosos, que aunque en ocasiones suene algo recargado y peque de cierta falta de cohesión, es un más que disfrutable compañero para el verano».

Como te decimos lo estarán presentando el 3 de marzo en la sala Razzmatazz de Barcelona, el 4 de marzo en sala La Riviera de Madrid y el 5 de marzo en la sala Pelícano de A Coruña.

Desde que pegaron el salto con canciones como «Naive», «Ooh La» o «She Moves in Her Own Way» —incluidas en su primer disco Inside In / Inside Out (2006), que fue cuádruple platino—, The Kooks se han ganado un sitio de respeto en la escena gracias a su forma de reinventarse sin perder su esencia melódica y a la conexión que mantienen con su fiel base de fans.

Toma nota de las fechas de The Kooks

3 de marzo – Razzmatazz – Barcelona

4 de marzo – La Riviera – Madrid

5 de marzo – sala Pelícano – A Coruña.

Entradas a la venta: el viernes 19 de septiembre a las 10h en Livenation.es y Ticketmaster.