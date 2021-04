The Mad Reeds anuncian conciertos en Madrid

The Mad Reeds, quinteto madrileño liderado por el carismático Emilio Arsuaga regresa a los escenarios en Madrid.

La banda de rock & roll, country, swamp y blues formada en 2018 actuará los próximos días: 17 de abril en el Teatro Tribueñe y jueves 29 de abril en la sala Rockville.

The Mad Reeds lo conforman Emilio Arsuaga a la voz, armónica y guitarra; Marino Orejana al bajo; Carlos Arsuaga a la batería; Javier Díaz Castillo al piano y César Crespo a la guitarra. Tocarán las canciones de su primer disco I’m here to stay, y viviremos una explosión de sonidos auténticos, llenos de personalidad, basados en la obra de sus ídolos clásicos como Jerry Lee Lewis, Buck Owens, Little Walter, Fats Domino, Cookie and the Cupcakes o Smiley Lewis.

Te recordamos sus fechas:

Sábado 17 de abril, 13.00, Teatro Tribueñe. Sancho Dávila, 31, Madrid – Entradas