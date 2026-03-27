The Notwist - News From Planet Zombie (Morr Music)

Las declaraciones de Markus Acher -uno de los miembros originales de la banda desde el inicio- es que la necesidad de reunirse con sus amigos y compañeros de banda de The Notwist, así como de otros colaboradores para experimentar en el estudio era imprescindible. Hacía años que no se reunían en persona -muchos de los discos se habían hecho desde la distancia física-, y la proximidad de sus cuerpos, de sus miradas, en definitiva, de la complicidad de primera mano acaba por dar sus resultados en News From Planet Zombie (Morr Music, 2026), el décimo álbum en estudio de la banda alemana.

En su momento The Notwist tuvieron su momento de gloria con Neon Golden (2002), un notable conjunto de canciones que acapararon la atención de medios y público, incluyéndose, además, en alguna lista de los mejores discos de la década. El sonido pop se acercaba a los glitch de la electrónica, aunque las trepidantes guitarras de su pasado heavy se mantenían vigorosas. Tras aquel disco la formación ha sufrido cambios, aunque Acher sigue al frente con su voz entre quebradiza y melancólica, así como su hermano Micha Acher y Cico Beck que se unió a la banda cuando estaba bastante rodada ya.

Estamos, diría sin temor a equivocarme, ante uno de los mejores discos de los alemanes hasta la fecha. Esta proximidad en el estudio se nota en la perfecta métrica del disco, en la forma en que los instrumentos dialogan y respiran con una soltura excepcional. Es como si asistieras a una sesión de ensayo, y casi lo es, porque grabaron el disco en apenas una semana, y se nota en esta experiencia comunitaria.

El inicio con “Teeth” tiene esa melancolía tan característica del grupo, en una suave melodía de slowcore que seduce por su falta de pretensiones. La contención inicial se pervierte, y entran con metralla con el powerpop de alto voltaje con unas líneas de sintetizador estupendas en “X-Ray”, e imaginen que, por un momento, resuenan los ecos de Teenage Funclub, y el aliento motorik con algo de Steve Reich envuelve el mantra de “Propeller”, una pieza instrumental de altos vuelos.

Versiones también hay en este disco: “Red Sun” es de Neil Young incluída en Silver & Gold (con las voces femeninas de Linda Ronstadt y Emmylou Harris) que es bastante fiel a la original, aunque tiene unos arreglos de cuerda solemnes y la voz femenina de Enid Valu es tierna y evocadora; también es un tema ajeno “How The Story Ends”, que es del grupo de Athens Lovers, y es una delicia pop con arreglos de marimba.

La energía hardcore sacude en “The Turning” que contiene algunas trazas del mejor Bob Mould, aunque la estructura tenga bastante de esas tonadas hechas con escuadra y cartabón del postrock, y la excelsa “Snow” conserva el latido de los The Velvet Underground. Un regreso por la puerta grande.

Escucha The Notwist – News From Planet Zombie