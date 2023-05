The Poison Arrows lanzan un single y anuncian nuevo álbum

The Poison Arrows es un grupo formado en Chicago el año 2006. Desde su fundación ha estado integrado por Patrick Morris (bajo), Adam Reach (batería) y Justin Sinkovich (guitarra, voz, teclados). Tras publicar dos EPs y otros tantos LPs, pasaron unos años sin noticias de la banda hasta que en 2015 volvieron con un nuevo sonido, con menos presencia de teclados y más protagonismo de la guitarra, y también con un nuevo álbum, no Known Note. Mientras preparaban su cuarto disco y giras tanto por Estados Unidos como por Europa, llegó la pandemia y obligó a cancelar sus planes. Finalmente War Regards vio la luz en febrero de 2022 a través del sello File 13 Records.

Como ha ocurrido con tantas otras bandas y artistas, el encierro forzoso agudizó la creatividad de The Poison Arrows, que nada más lanzar War Regards ya estaban preparando un nuevo álbum. En 2023 el grupo fichó por el sello de Los Angeles Solid Brass Records, cuyo cofundador y codirector es precisamente Justin Sinkovich. El próximo mes de junio publicarán con dicho sello su quinto disco, Crime and Soda. Un disco que nos presentan como una versión «más optimista» de su compleja combinación de post punk y math rock.

Crime and Soda, el nuevo disco de The Poison Arrows, se abre con la canción «Mercurial Moments Erased», una nueva muestra de los intrincados ritmos por los que el grupo es conocido. Un tema que ha sido escogido como sencillo de adelanto del que Justin nos cuenta lo siguiente: «Cuando empezamos a tocar juntos después del confinamiento por el Covid, esta fue una de las primeras canciones que empezamos a escribir. La canción encajó rápida y naturalmente y fue la elección clara para abrir el álbum. La guitarra, el bajo y la batería encajan directamente en lo que percibo como nuestro sonido en este punto después de años de tocar juntos, luego la pista se desvía en algunas direcciones interesantes que resaltan diferentes ideas e instrumentos. Viví en medio del bosque durante la mayor parte de la pandemia con mi esposa y dos perros, así que tuve mucho tiempo para reflexionar. El nombre y la letra provienen de esos tiempos embriagadores, y de encontrar consuelo en perdonar y olvidar las acciones negativas y la energía de las personas«.

A continuación puedes escuchar «Mercurial moments erased», el nuevo sencillo de The Poison Arrows, desde su página de Bandcamp. Desde allí puedes hacer también la reserva del disco, si te interesa.