The Sophs: «El disco salió de manera impulsiva en tres meses: básicamente, vomitamos todas las canciones»

The Sophs son una de las nuevas perlas de Rough Trade Records, con quien publican su primer álbum, Goldstar. Un trabajo honesto, expansivo y sin complejos, que cruza géneros como el pop-punk, el funk o el Delta blues, incorporando además ecos de referentes clásicos como ZZ Top, y entendiendo la composición como un proceso de apropiación consciente llevado al límite de la repetición y el significado.
Quedamos con Ethan Ramon y Sam Yuh, vocalista y teclista de The Sophs, en la terraza cubierta de un céntrico hotel madrileño, dos meses antes de su publicación; un jugosísimo debut llamado a situar el foco sobre la joven banda de Los Ángeles.
“GOLDSTAR” es un disco muy enérgico ¿Es este disco una especie de exorcismo? ¿Son estas canciones la forma de poner fuera vuestros sentimientos?
Sí, sí. Es un poco exorcismo. Creo que las canciones me acercaron a partes de mí mismo de las que no estaba necesariamente orgulloso. Cosas que pensaba o ciertos sentimientos que tuve. Y fue como tomar esas partes de mí y prenderles fuego. Y crear, a partir de todo eso, esa persona que sería la narradora del álbum. Era una forma de sacar una parte de mí mismo que no saldría de otra forma, dándole una entidad global como persona.
Es un álbum muy variado estilísticamente ¿Qué tipo de disco queríais hacer?
En realidad, teníamos un álbum preparado antes de “GOLDSTAR” que queríamos haber sacado. Y pasamos mucho tiempo modificándolo y tratando de conseguir que fuera perfecto. Y luego, en un periodo de solo tres meses, simplemente y de manera impulsiva, básicamente vomitamos todas las canciones de “GOLDSTAR”. Y fue muy interesante, porque habíamos empleado tanto tiempo y trabajo modificando y perfeccionando lo que hubiera sido el anterior disco, que con este hicimos todo lo contrario: no empleamos tiempo y no lo pensamos demasiado. Y el resultado fue significativamente mejor. Creo que no estábamos intentando hacer nada a nivel de sonido. Todo salió como una especie de vómito lírico. Fue muy liberador, porque “GOLDSTAR” luce como un catálogo de canciones; de esos tipos de canciones que queríamos escribir o de los géneros en que estábamos interesados.
¿Y qué pasó con los temas de ese disco anterior que ya teníais hecho?
Básicamente, vendimos las canciones por partes. Hay dos canciones que entraron en “GOLDSTAR”:“Sweat”y “Blitzed Aagain”. Y del resto de ellas… Hay algunas que son caras B para los singles de siete pulgadas. También hay algunas que metemos en nuestros sets de directo, porque son muy divertidas de tocar. Está bien tener un gran caché de canciones que puedas introducir en cualquier momento.
“GOLDSTAR” es un disco muy atractivo y muy ágil en su escucha ¿Buscabais que el disco tuviera ese ritmo?
Creo que el álbum acabó siendo maníaco y frenético debido a las temáticas que estaba tratando de expresar. Y las sonoridades se construyeron alrededor de esos temas y de las letras. Esos temas serían vergüenza, intoxicación, o las dudas de uno mismo, vistiendo todos estos vestidos y todas estas máscaras y no sintiéndose nunca realmente cómodo en su propia piel. Intentando ser tantas personas diferentes, solo porque te sientes incómodo e inseguro siendo tú mismo. Y la inseguridad en uno mismo. Y creo que la música fue toda una reacción a eso. Y eso encaja muy bien en una lista de canciones que va de una a la otra a gran velocidad. Partimos de lo que teníamos que decir y luego el sonido surgió en tono a eso, haciendo que todo tuviera mucho sentido.
Ethan ¿Cómo consigues que tu forma de cantar se adapte a esos diferentes estilos? Casi parece que la banda tenga varios cantantes diferentes.
Creo que siempre empiezo desde un punto de vista emocional. Y creo que desde un punto de vista emocional todas las canciones son muy honestas y todas intentan mostrar lo mismo, que no es otra cosa que dónde estoy en este momento y cómo, de alguna manera y desde mi propio punto de vista, he fallado en algo. Y cómo estoy intentando compensar eso. Creo que, si comienzas intentando mostrar algo desde un lugar muy honesto y emocional, las canciones no lucen tan alejadas las unas de las otras. No son tan diferentes ¿sabes? Porque todas tienen un mensaje que las hace encajar en un trabajo conjunto que es coherente. Así que no las sientO demasiado desconectadas cuando las interpreto.
¿Cómo entendéis en el grupo la creación de canciones? Desde fuera parece algo muy arty.
Nuestro proceso sigue creciendo y cambiando a medida que pasamos tiempo juntos como banda, pero, específicamente para “GOLDSTAR”, Sam y yo empezamos con una idea y construimos letras alrededor de eso, además de una melodía. Y luego, una vez que tenemos esa parte importante de la canción, la llevamos al resto de la banda y ellos expanden la canción añadiendo sus instrumentos y su conocimiento creativo sobre cosas como arreglos, elementos de acordes, etc. En resumen, nosotros dos empezamos con una idea en torno al esqueleto de la canción y luego la llevamos al resto para que todos ellos la expandan.
¿Dirías que el inconformismo creativo y estilístico es tema innegociable en The Sophs?
Sí, creo que no somos fácilmente encasillables en un tipo de banda concreto, y eso es porque en lugar de centrarnos demasiado en cómo queremos decir las cosas, nos enfocamos en lo que queremos decir. De este modo, las canciones empiezan con un mensaje que necesitamos transmitir y luego la música va entorno a esos mensajes. No es que la música no importe, pero puede ser cualquier cosa que queramos porque la canción es honesta y eso es lo que nos da identidad. Así que siempre va a ser una canción de The Sophs,si la escribimos dando prioridad a la honestidad.
Escuchando el disco me han venido a la cabeza, entre otros, en The Strokes, The Replacements, The Clash, Devotchka, Weezer, Pavement o The Sonics vs John Lee Hooker ¿Tenéis algún referente o alguna banda en la que os miráis de cara a seguir vuestra propia carrera?
Creo que varía dependiendo de la canción. Para “GOLDSTAR” escuchábamos mucho Sebadoh, escuchábamos mucho a Bright Eyes, Tom Waits o Billy Childish. Nos gustó mucho escuchar a artistas del Delta Blues o incluso algunos artistas rusos desde el siglo XX. Tomamos influencias creativas de muchas personas dependiendo de la canción. Pero en cuanto a nuestra carrera y profesionalmente, solo nos fijamos en nosotros mismos.
Habéis firmado por el mítico sello británico Rough Trade Records ¿Cómo sucedió eso? ¿Es verdad que mandasteis una demo a la discográfica antes de haber dado un solo concierto?
Sí. Antes de que hubiéramos tocado en vivo juntos trabajé con nuestro fotógrafo videógrafo y director creativo, nuestro amigo Eric, al que conozco desde la escuela, juntando fotos de prensa con una nota de tamaño, colores y estética precisos, además de las referencias al estilo, etcétera, etcétera. Junté todo eso con una demo de cinco canciones y una carta explicando quiénes éramos, de dónde veníamos y qué queríamos hacer, y lo envié a todas nuestras discográficas independientes favoritas. Nos dijeron que Jeannette Lee, la cofundadora de Rough Trade, iba a estar en diez días en Los Ángeles con Pulp, y que sería genial si pudiéramos dar un concierto para ella. Nosotros, aun sin haber tocado una canción o dado un show en directo antes, no íbamos a decirles que no. Así que nuestro bajista pidió un favor en un bar de Pasadena en donde nos dejaron tocar temprano, en una noche de martes. Reunimos a cuarenta de nuestros mejores amigos e hicimos que pasara. Firmamos con ellos antes de que acabara el año. Fue hace dos años, creo que a finales de 2024. Y fue surrealista.
“GOLDSTAR” es vuestro prometedor debut ¿Qué piensa una banda con tanto potencial cuando está a punto de publicar el que es su primer álbum?
Creo que hay mucho trabajo que hacer justo delante de nosotros. No parece apropiado dormirse en los laureles. Todos nosotros venimos de una ciudad como Los Ángeles en donde hay tantos músicos y es tan fácil compararse en la red y en la misma ciudad de Los Ángeles, en donde hay bandas con las que compararse constantemente… Así que hay mucho trabajo que hacer y, de una manera desafortunada, podríamos compararnos con otros artistas tal vez más exitosos, pero no sería apropiado. Estamos centrados en cuánto hay todavía por hacer, así que no sentimos como si todo estuviera hecho. De hecho, todo nos motiva a seguir avanzando.
¿Cómo os veis dentro de veinte años?
Creo que lo único que quiero es seguir haciendo esto durante esos veinte años. Y si no hubiera hecho nada más, creo que eso sería un éxito para mí. Ser capaz de hacer música con mis mejores amigos, estar de gira, conocer gente. Eso es mi vida y creo que ese sería el éxito para mí: ganarme el derecho a estar veinte años haciendo esto.
Ya habéis girado por todo el mundo y tenéis prevista una nueva gira para después de que salga el disco ¿Cómo definiríais vuestros conciertos?
Diría que nuestros conciertos no deberían tener un sentido lógico, pero en realidad y de algún modo, lo tienen. Cogemos todas las influencias que ves en “GOLDSTAR” y todos los instrumentos que aparecen en el disco y las ponemos a la vez en el escenario, dándole forma para que la experiencia pueda tener sentido.
Para finalizar, es difícil entrevistar hoy en día a una banda americana y no preguntar su opinión acerca de la situación política de su país.
Estoy muy orgulloso de esa comunidad que hay en Los Ángeles, de donde nosotros venimos. Las encuestas indican que los latinoamericanos, también los americanos, gente de todo el mundo e inmigrantes, están muy avergonzados del liderazgo que maneja el país y maneja también una sociedad capitalista que es a la vez racista, sexista y homófoba. Y creo que la única cosa que me da esperanza es estar inmerso en una comunidad tan diversa, llena de inmigrantes, de personas queer, de artistas, de escritores o poetas… y ver cómo todos ellos se unen en estos tiempos oscuros.