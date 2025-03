The Swell Season vuelven con un nuevo sencillo

The Swell Season, el dúo formado por Glen Hansard y Markéta Irglová a quienes conocimos en la bonita película Once de 2007, anuncian una nueva etapa creativa y comparten un nuevo sencillo.

Ya está disponible «People We Used To Be», que ha sido producida por Sturla Mio Thorisson en los estudios Masterkey de Islandia y es la primera colaboración de los músicos desde esa «The Answer Is Yes» de 2023.

Como comenta Irglová: «Es una canción sobre intentar reconciliarse con lo que parece el fin de una era y permitirse llorar la pérdida de «People We Used To Be» mientras se elige luchar por la persona que amamos y la vida que construimos con ella. Es una canción de desafío y determinación, así como de una nostalgia desgarradora».

El tema viene acompañado por un video dirigido por Radim Vanous y producido por Little Greta en colaboración con la banda.

Escucha ‘People We Used To Be’ de The Swell Season