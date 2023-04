The Twin Souls (La Cueva del Jazz en Vivo) Zamora 21/04/23 

Una fórmula sudorosa y de sobra conocida, puede que incluso poco original, pero que en las manos correctas suele seguir funcionando cuando viene ofertada con contundencia y desde un escenario que invita a las distancias cortas. Con evidentes referencias clásicas como Led Zeppelin o Creedence Clearwater Revival y otras más contemporáneas como The White Stripes, The Black Keys, Jon Spencer Blues Explosion, The Darkness, Rival Sons o Wolfmother, The Twin Souls perpetraron su enérgica y disfrutable propuesta amparados por algún que otro teclado (potenciando la parte más vintage de su espectro artístico) y un buen número de falsetes, pedales, poses, distorsiones y la siempre vistosa maniobra de cambiarse guitarra y batería, así como en el papel de vocalista principal.

Algo más de setenta minutos empleados en concretar canciones tan verticales como “Tenderly”, “All For You”, “Keep Keep”, “The Tribe” o la pegadiza “Till I Did”, extraídas en su mayoría de los EP’s The Twin Souls (Smoky Sun, 19) y The Twin Souls II (Smoky Sun, 19), único material publicado hasta a la fecha por la dupla junto a algún single suelto y a la espera de que llegue su primer larga duración. Suficiente bagaje, en cualquier caso, como para motivar (en la que fue su primera visita al local) el buen recibimiento por parte del público de la ciudad. Un triunfo consensuado gracias a un concierto que seguramente nadie recordará dentro de algunos años, pero de esos a los que, en plena euforia, todo el mundo se alegra de haber acudido.