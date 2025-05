Then Jerico nueva confirmación para Visor Fest

Un nuevo nombre se suma al cartel de Visor Fest, que tendrá lugar los próximos 26 y 27 de septiembre en el recinto Marina Norte, en Valencia. Una nueva ubicación para el festival que festeja las décadas de los 80 y los 90 en un formato hecho para amantes de la música de la vieja escuela: un solo escenario, conciertos enteros con una duración como en las salas, sin solapes.

Tras un inicio de confirmaciones netamente noventeras, llega una banda que despuntó en los 80, los británicos Then Jerico. La banda de Mark Shaw arrancó su actividad en 1983 y debutó cuatro años después con First (The Sound of Music), aunque el despegue de su carrera fue en 1989 con su sencillo y disco Big Area.

Then Jerico se unen a los ya confirmados Happy Mondays, Echobelly, Buffalo Tom, los Chucho, el proyecto de Fernando Alfaro tras la disolución de Surfin’ Bichos, y los Lemonheads del inquieto Evan Dando.

Abonos para Visor Fest

Los abonos están disponibles en una oferta inicial desde 69 euros a través de este enlace.