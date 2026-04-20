Escucha el primer álbum de Marshall Flash

Marshall Flash es el nuevo proyecto de Miguel Ángel Marshall en el que también participan José David Blanco, César Romero, Fran Hita y Juan M. Sáez. Un proyecto que arrancó en 2025 aunque ya con una sólida base de fans, dado que Miguel Ángel, además de venir del grupo Royal Flash, es un conocido creador de contenido que ha participado, por ejemplo, en el concurso de talentos de Ibai Llanos.

Después de anticipar hasta cinco sencillos, a finales de febrero salió su primer álbum, Relativa Sencillez. Un disco grabado en Santa Rosa Studio (Madrid) con Santi Fernández (batería de Los Secretos), encargándose de la producción, mezcla y masterización.

Este primer disco de Marshall Flash destaca por su potencia y su apuesta por sonidos orgánicos con algunos toques de electrónica. También por la calidad de sus canciones, por supuesto. Todas ellas tienen algún gancho en forma de melodías, ritmos o estribillos. «Luna nueva», uno de los primeros temas que dio a conocer, sorprende por su ritmo bailable, siendo una de las canciones donde esa incursión en la electrónica es quizás más evidente. No es la única, ya que en «El extraño», la segunda canción del disco, esos sintetizadores agazapados vuelven a pedir visibilidad. En este caso, además, acompañados de unas guitarras tan crudas que el contraste resulta llamativo.

El resto del disco sigue una línea similar, sin moverse mucho de ese estilo que hemos comentado. «2 de enero» es otra canción que combina energía y ritmos pegadizos, como también «Último día de vacaciones». «Tus poemas», «Palabras», «A veces» o «Para ti», cada una con sus detalles propios que las hacen distinguibles, inciden en ese sonido. El disco se cierra con dos canciones bastante diferentes. Por una parte «La distancia», donde la parte rockera del proyecto pasa a un primer plano; justo detrás, «Más que ayer» contiene más momentos en los que los sintetizadores se ponen a los mandos.

Un disco interesante para dar a conocer un proyecto prometedor. A continuación te invitamos a escuchar este Relativa Sencillez con el que debutan en formato largo Marshall Flash.