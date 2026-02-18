Thundercat tendrá nuevo disco en abril

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Thundercat está de vuelta con su quinto trabajo de estudio, Distracted, que se publicará el próximo 3 de abril a través de Brainfeeder Records/Ninja Tune.

El disco llega seis años después de It Is What It Is con las colaboraciones de WILLOW, Channel Tres y A$AP Rocky. Tras el Grammy al Mejor Álbum de R&B Progresivo y años de colaboraciones, incluyendo proyectos con Tame Impala y Gorillaz, además de su aparición en The Book of Boba Fett.

Distracted explora la fricción entre sobreestimulación e introspección en la economía de la distracción contemporánea. Con ironía y lucidez, Thundercat cuestiona la promesa incumplida del progreso tecnológico mientras reivindica la ensoñación como herramienta creativa.

Una de sus canciones es “She Knows Too Much (feat. Mac Miller)”, colaboración póstuma que el músico completó con el beneplácito del Mac Miller Estate y junto al productor Greg Kurstin. La canción, acompañada de un videoclip animado dirigido por Léa Esmaili, captura la química natural entre ambos artistas, con el bajo elástico y el falsete etéreo de Thundercat sosteniendo la desenvoltura característica de Mac.

Escucha ‘She Knows Too Much’ de Thundercat feat. Mac Miller