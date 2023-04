Thundercat y Tame Impala comparten ‘No More Lines’

Thundercat ha compartido «No More Lies», una nueva colaboración con Kevin Parker de Tame Impala. La canción es el primer material nuevo desde el lanzamiento de su álbum ganador del Grammy de 2020 It Is What It Is.

En una declaración compartida con la prensa, Thundercat dice: «He querido trabajar con Kevin desde el primer álbum de Tame Impala. Siento que sabía que trabajar juntos sería especial. He estado emocionado por esta canción por mucho tiempo y espero crear más con Kevin en el futuro».

«No More Lies» llega antes de una apretada agenda de giras para Thundercat, incluyendo fechas de apertura para Red Hot Chili Peppers y The Strokes. También realizará espectáculos en solitario en Australia, Asia y Europa más adelante este verano.

Recientemente ambos aparecieron en Cracker Island de Gorillaz.

Escucha ‘No More Lies’ de Thundercat & Tame Impala